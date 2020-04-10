США поддерживают Украину, в том числе в борьбе с COVID19 - временная поверенная по делам США в Украине

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила о поддержке Украины, в том числе в борьбе с COVID19, сообщает посольство США в Украине.

"После недавнего телефонного разговора между президентом Зеленским и госсекретарем Помпео, временная поверенная по делам Квин и министр Кулеба обсудили весь спектр нашего сотрудничества, включая то, как средства, выделенные США в качестве помощи, способствуют поддержанию здоровья украинцев", - говорится в сообщении опубликованном посольством в Twitter в пятницу.

Также Квин поблагодарила Кулебу за эффективное сотрудничество МИД Украины с посольством США, в том числе, в вопросах помощи в возвращении домой граждан США.