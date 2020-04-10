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14:11 10.04.2020

Порошенко: Обыски у Черновол - это ужасный символ реванша

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Порошенко: Обыски у Черновол - это ужасный символ реванша

Обыски, которые в пятницу утром следователи Государственного бюро расследований (ГБР) провели в доме участницы Майдана, вдовы героя АТО, народного депутата VIII созыва (2014-2019) Татьяны Черновол, являются символом реванша "антимайдана", отмечает пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Как сообщается на сайте "Европейской солидарности", политик призвал действующую украинскую власть, в частности, президента "остановить этот беспредел, который дискредитирует Украину в глазах всего мира".

"Это сегодня ужасный символизм. Это означает победу "антимайдана". Победа сил реванша. Я думаю, что очень символично, когда адвокат Януковича обыскивает и выдает подозрение, и пытается арестовать вдову героя АТО, мать двоих детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение. Когда они выпускают бойцов Беркута, которые расстреливали Майдан, и арестовывают активистов Майдана", - подчеркнул Порошенко.

"Это точно неприемлемо. Мы не оставим это без реакции", - отметил политик.

Он сообщил, что по его информации это дело сопровождается многочисленными нарушениями закона. "Начиная от суда, который это рассматривал - это печально известный Печерский суд, который штампует подобные решения, несмотря на юрисдикцию Шевченковского суда для ГБР. И завершая тем, как проходили обыски, изъятие вещей, издевательства над вдовой, активистом за подписями бывшего адвоката Януковича", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #гбр #черновол #порошенко
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