Зеленский: необходимо немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, на котором особое внимание обратили на ситуацию в Николаевской области, где еще не было зафиксировано ни одного больного COVID-19.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы государства, Зеленскому сообщили, что на Николаевщине проводится очень малое количество тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.

"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть заболевшими COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", - подчеркнул президент.