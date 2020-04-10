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13:41 10.04.2020

Зеленский: необходимо немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области

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Зеленский: необходимо немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, на котором особое внимание обратили на ситуацию в Николаевской области, где еще не было зафиксировано ни одного больного COVID-19.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы государства, Зеленскому сообщили, что на Николаевщине проводится очень малое количество тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.

"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть заболевшими COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", - подчеркнул президент.

Теги: #зеленский #николаевская_область
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Интерфакс-Украина
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