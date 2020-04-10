События

13:34 10.04.2020

В результате обстрелов боевиков на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ, он в тяжелом состоянии

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В результате обстрелов боевиков на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ, он в тяжелом состоянии

В результате обстрелов боевиков на Донбассе сегодня, 10 апреля, ранение получил один украинский военнослужащий, он в тяжелом состоянии, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 10 апреля, в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что бойца эвакуационной техникой пострадавшего оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Однако состояние здоровья раненого тяжелое.

Теги: #всу #оос
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