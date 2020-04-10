Образовательный омбудсмен призывает не устраивать травлю допустивших ошибки в ходе видеоуроков для школьников учителей

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призывает не устраивать травлю учителей, которые допустили ошибки в ходе видеоуроков для школьников.

"Я посмотрел немало уроков на ТВ. Впечатления разные. Но даже за несколько дней, которые прошли от 6 апреля, я вижу большой прогресс: учителя, которые ведут уроки, успокаиваются, чувствуют себя более уверенно, уроки становятся более "форматными" - именно для телевидения», - написал он на странице образовательного омбудсмена в социальной сети Facebook.

Горбачев отметил, что сейчас все получают новый и очень необходимый опыт, и необходимо более доброжелательно относиться друг к другу.

"На ошибки, конечно, надо указывать - и помогать их исправлять. Но не устраивать тотальную травлю людям, которые решились работать в новом для себя формате, рискнули выйти на огромную аудиторию - и сейчас очень быстро прогрессируют", - подчеркнул омбудсмен.

Как сообщалось, в Офисе президента Украины отмечают успешность идеи проекта "Всеукраинская школа онлайн" с видеоуроками для учащихся 5-11 классов, с помощью которого украинские школьники и все желающие могут обучаться в режиме онлайн в период карантина в связи с пандемией коронавируса.