Мэр Кличко: почти 150 киевлян, которые вернутся сегодня из-за рубежа, разместят на двухнедельную обсервацию

В Киеве разместят на обсервацию почти 150 киевлян, которые в пятницу вернутся из-за границы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко

"Сегодня в столицу прибудет несколько авиарейсов из-за рубежа. Среди граждан, вернутся в Украину, будут и киевляне. Почти 150 человек Киев разместит на двухнедельную обсервацию", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Он также отметил, что возвращает людей не город, но базы для обсервации в Киеве уже обустроены.

"Сейчас их 6. На одну из баз и поселят киевлян, вернутся из-за границы", - сообщил Виталий Кличко.