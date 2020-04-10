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12:48 10.04.2020

Не более 10 медицинских масок и 40 таблеток парацетомола в одни руки будут отпускать в Беларуси

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Не более 10 медицинских масок и 40 таблеток парацетомола в одни руки будут отпускать в Беларуси

Нормы единовременной реализации на некоторые товары медицинского назначения установили в Беларуси.

В частности, с 10 апреля по 1 июля аптечные сети будут отпускать не более 10 медицинских масок и 40 таблеток парацетомола "в одни руки", сообщили в Минздраве.

"В связи с резко возросшим спросом на некоторые наименования лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента министерство здравоохранения Республики Беларусь устанавливает с 10.04.2020 до 01 .07.2020 нормы единовременной реализации в аптеках населению на некоторые товары", - говорится в сообщении министерства.

Под ограничения попали таблетки парацетамола (200 мг и 500 мг), которые в данный период времени будут отпускать не более чем по 40 шт., а также лекарственные средства "Арпетол" (50 мг и 100 мг - будут отпускаться не более чем по 40 таблеток), "Флустоп" (не более 10 шт), антисептические лекарственные средства, в том числе аптечного приготовления (не более 2 упаковок). Максимально по 10 штук будут отпускаться медицинские маски и повязки, по 5 пар - хирургические перчатки.

Норма отпуска дезинфицирующих средств для обработки рук зависит от объема. Гели и растворы объемом не более 100 мл можно будет купить по 2 упаковки, объемом от 100 мл до 1000 мл - по 1 упаковке.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник в среду заявил, что на фоне COVID-19 в Белоруссии за 2 недели был реализован 14-месячный запас парацетамола. Одной из причин повышенного спроса на парацетамол и другие лекарственные препараты министр назвал более низкие цены на них в Белвруси, чем в сопредельных государствах. Караник высказал мнение, что введение ограничение по отпуску медтоваров позволит "свой рынок насытить и не дать препарату по серым каналам покидать страну ".

Теги: #коронавирус #беларусь
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