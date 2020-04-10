"Нова Пошта" проведет учения для сотрудников на случай заражения коронавирусом

Киев. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Группа компаний "Нова Пошта" в воскресенье, 12 апреля, в одном из своих терминалов проведет учения среди сотрудников на случай заражения кого-то из них коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, цель - отработать рабочий механизм, чтобы правильно и быстро среагировать в случае реальной угрозы.

Согласно сценарию, накануне, 11 апреля руководитель терминала "Новой Пошты" получит телефонный звонок от сотрудника, который сообщит, что он только что получил положительный результат теста на коронавирус.

"Как реагирует руководитель терминала, кому дальше передает информацию, какие меры принимаются, что будет с работниками и помещениями, в которых они работали, - все произойдет в реальных условиях с учетом мельчайших деталей", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в ходе учений будут выявлены возможные пробелы и устранены ошибки. Это поможет заранее получить отлаженную схему действий, которую при необходимости можно применить во всех подразделениях компании.

"Мы тщательно соблюдаем все меры безопасности, чтобы не допустить инфицирования сотрудников, однако должны быть готовы к разным сценариям. Хотим надеяться, что такого не произойдет и у нас не будет повода применить полученный опыт на практике", - цитирует пресс-служба СЕО "Новой Пошты" Александра Бульбу.

Ранее "Нова Пошта" объявляла, что дополнительно ищет 2 тыс. курьеров по всей Украине, чтобы обеспечить выполнение заказов.