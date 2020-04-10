Кабмин выделил СБУ 49,9 млн грн для внедрения системы "Verint NowForce" для осуществления мероприятий по предотвращение распространения СOVID-19

Кабинет министров выделил Службе безопасности Украины 49,9 млн грн для приобретения и внедрения системы диспетчеризации и реагирования Verint NowForce, необходимой для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни СOVID-19.

В частности, согласно распоряжению №389 от 8 апреля, правительство выделило Службе безопасности Украины 49 млн 898 тыс. 404 грн для приобретения и внедрения системы диспетчеризации и реагирования Verint NowForce, необходимой для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни СOVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, на территории Украины.

В связи с чем, Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.