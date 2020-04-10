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11:59 10.04.2020

В Южной Корее коронавирус вновь выявлен более чем у 90 человек, признанных ранее полностью вылечившимися

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В Южной Корее коронавирус вновь выявлен более чем у 90 человек, признанных ранее полностью вылечившимися

У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от коронавируса COVID-19, повторные анализы показали вновь наличие COVID-19, сообщило в пятницу агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

В центре сообщили, что взяли у этих зараженных из органов дыхания клетки вируса для проведения более детальных анализов, результаты которых следует ждать не ранее чем через две недели.

В частности, специалисты хотят понять, вырабатывает ли организм у этих пациентов антитела против COVID-19. При этом некоторые эксперты отмечали, что люди, у которых присутствуют антитела, более не могут заражать окружающих.

Между тем, южнокорейские специалисты предполагают, что с высокой долей вероятностью эти пациенты не были заражены повторно, а что ранее оказавшийся у них вирус активизировался вновь. Так, отмечается, что анализы показали у этих пациентов наличие COVID-19 через относительно короткий промежуток времени после того, как их выпустили из карантина.

Также ряд вирусологов и эпидемиологов заявляли, что COVID-19 может оставаться в латентном состоянии в некоторых клетках человеческого тела, а позднее вновь активизироваться и атаковать органы дыхания.

"Рёнхап" напоминает, что заразившийся коронавирусом пациент считается полностью выздоровевшим после двух анализов на вирус, показавших негативных результат и сделанных в 24-часовой интервал.

Ранее стало известно, что число новых случаев заражения коронавирусом в Южной Корее впервые с февраля упало ниже 30 - до 27. Таким образом общее число заболевших достигло 10 450 человек.

Число погибших от коронавируса выросло на четыре человека и составило 208 человек. В общей сложности 6973 человека в Южной Корее выздоровели.

Теги: #южная_корея #коронавирус
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