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11:57 10.04.2020

ЕС ведет работу над предоставлением малому и среднему бизнесу Украины кредитных линий – Маасикас

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ЕС ведет работу над предоставлением малому и среднему бизнесу Украины кредитных линий – Маасикас

Европейский Союз ведет работу с международными финансовыми институциями над предоставлением малому и среднему бизнесу Украины кредитных линий на 10 млн в гривнах и 10 млн в евро, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Да, мы работаем над кредитными линиями, чтобы предоставить 10 млн в гривнах и еще 10 млн в евро. Здесь работа продолжается. Я с нетерпением жду возможности объявить о конкретных деталях вскоре", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, посол детально рассказал о помощи на сумму 190 млн. евро, предоставленной Украине Еврокомиссией на днях.

"Ответ ЕС на глобальный кризис формировался постепенно. Имея опыт с помощью ЕС, я должен сказать, что реакция ЕС изменилась достаточно быстро. От начальных около 80 млн. евро помощь сейчас возросла до 190 млн. евро, которые мы смогли мобилизовать для Украины, работая над тремя главными направлениями", - пояснил Маасикас.

Он отметил, что, во-первых, помощь будет направлена на поддержку неотложных потребностей украинской системы здравоохранения, и ЕС работает с такими партнерами, как Всемирная организация здравоохранения и другими.

"Во-вторых, помощь украинскому гражданскому обществу. На протяжении столетий всегда в Украине сообщество заботилось о людях, которые больше всего нуждаются в помощи. Сейчас снова волонтеры вышли на передовую, они помогают людям, которые не могут выйти на улицу, пожилым, они привозят им еду, помогают учителям работать онлайн. Так что это очень важное направление для людей, которые больше всего нуждаются в помощи", - сообщил европейский дипломат.

И в-третьих, по его словам, продолжается сотрудничество с международными финансовыми институциями, такими как, Европейский инвестиционный банк и другими, для того, чтобы открыть кредитные линии для малых и средних предприятий в Украине.

"В то же время я хочу подчеркнуть, что помощь ЕС повестке дня реформ Украины, других вещей, которыми мы занимаемся, таких как децентрализация, реформа государственного управления и других, также продолжается. Потому что в подобных ситуациях кто-то может полностью делать фокус на наиболее острых потребностях, и это то, что мы делаем, но мы не оставляем в стороне другую работу и помощь", - добавил Маасикас.

Кроме того, он подчеркнул, что ЕС очень ценит помощь, которую предоставляет Украина, отправляя своих врачей в Италию.


Полный текст интервью с Маасикасом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #ес #маасикас #кредит #бизнес
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