Кабмин выделил 4,9 млн грн для возмещения расходов по доставке из Китая медицинских изделий

Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны 4,9 млн грн для возмещения расходов, связанных с доставкой из Китая медицинских изделий, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни СOVID-19.

В частности, согласно распоряжению №386 от 8 апреля, правительство выделило Министерству обороны 4 918 591 гривен для возмещения расходов, связанных с доставкой из Китайской Народной Республики медицинских изделий, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни СOVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 на территории Украины.

В связи с чем, Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.