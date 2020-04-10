С начала карантина в Украине полиция составила 4тыс. админпротоколов

В Украине с начала карантина полиция составила четыре тысячи административных протоколов, сообщил замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко.

"В Украине с начала карантина полиция составила четыре тысячи админпротоколов… Большинство украинцев придерживается карантина. Люди начали заботиться о себе и окружающих, осознавать, что это опасная болезнь. Лучший способ с ней бороться - это карантин и ограничения социальных контактов", - приводятся слова Геращенко на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в пятницу.