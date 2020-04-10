На границах Украины выявили 25 нарушителей правил карантина

За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе пограничники обнаружили 25 нарушителей правил карантина, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили 25 нарушителей правил карантина. Причем 17 из них не придерживались правил 14-дневной самоизоляции даже сутки и решили снова махнуть за границу", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины в пятницу.

Отмечается, что шестерых нарушителей карантина пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Миловое", "Гоптовка" и "Новые Яриловичи" на границе с Россией и Беларусью. Еще 19 таких правонарушителей задержали в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что такие следования, прежде всего, подвергают опасности гражда,и в случае выявления таких фактов, пограничники информируют сотрудников Нацполиции, которые привлекают нарушителей к административной ответственности по ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Всего с начала мероприятий в пунктах пропуска пограничниками выявлено 56 нарушителей карантина, о чем сообщено сотрудников полиции.