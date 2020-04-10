В МИД Чехии не считают демонтаж памятника Коневу в Праге нарушением соглашений с РФ

Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге не нарушает никаких соглашений между Чехией и Россией, считают в чешском внешнеполитическом ведомстве.

"Перемещение мемориала не нарушает ни одного из существующих международных договоров между Чешской Республикой и Российской Федерацией", - заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова.

При этом в министерстве отметили, что не осведомлены о деталях нового российского закона, предусматривающего уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Памятник маршалу Коневу был открыт в Праге в 1980 году в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Конев командовал одним из трех советских фронтов, участвовавших в операции.

В августе 2019 года неизвестные расписали памятник Коневу краской. После этого власти района Прага 6 стали говорить о возможности переноса памятника. В сентябре администрация округа приняла решение демонтировать памятник и установить на его месте другой монумент освободителям Праги.

Памятник демонтировали 3 апреля. Против демонтажа выступали российские власти, а также президент Чехии Милош Земан.

10 апреля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что "в Главном следственном управлении СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично)".