События

11:09 10.04.2020

В МИД Чехии не считают демонтаж памятника Коневу в Праге нарушением соглашений с РФ

1 мин читать
В МИД Чехии не считают демонтаж памятника Коневу в Праге нарушением соглашений с РФ

Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге не нарушает никаких соглашений между Чехией и Россией, считают в чешском внешнеполитическом ведомстве.

"Перемещение мемориала не нарушает ни одного из существующих международных договоров между Чешской Республикой и Российской Федерацией", - заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова.

При этом в министерстве отметили, что не осведомлены о деталях нового российского закона, предусматривающего уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Памятник маршалу Коневу был открыт в Праге в 1980 году в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Конев командовал одним из трех советских фронтов, участвовавших в операции.

В августе 2019 года неизвестные расписали памятник Коневу краской. После этого власти района Прага 6 стали говорить о возможности переноса памятника. В сентябре администрация округа приняла решение демонтировать памятник и установить на его месте другой монумент освободителям Праги.

Памятник демонтировали 3 апреля. Против демонтажа выступали российские власти, а также президент Чехии Милош Земан.

10 апреля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что "в Главном следственном управлении СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично)".

Теги: #рф #чехия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:04 10.04.2020
Поддерживаю любые аргументы и креативные идеи, способствующие прекращению агрессии РФ против Украины и деоккупации Крыма - Кулеба

Поддерживаю любые аргументы и креативные идеи, способствующие прекращению агрессии РФ против Украины и деоккупации Крыма - Кулеба

19:31 09.04.2020
Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных из России и Крыма в настоящее время приостановлен – адвокат

Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных из России и Крыма в настоящее время приостановлен – адвокат

11:50 09.04.2020
Спецпошлина 65% на импорт угля в Украину из РФ с рядом исключений вводится с 15 апреля

Спецпошлина 65% на импорт угля в Украину из РФ с рядом исключений вводится с 15 апреля

11:07 09.04.2020
Число случаев COVID-19 в России перевалило за 10 тыс. - оперштаб

Число случаев COVID-19 в России перевалило за 10 тыс. - оперштаб

09:52 09.04.2020
В провинции Хэйлунцзян выявлено еще 40 инфицированных коронавирусом, прибывших из РФ

В провинции Хэйлунцзян выявлено еще 40 инфицированных коронавирусом, прибывших из РФ

21:08 08.04.2020
ТКГ достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц не позднее Пасхи – Офис президента

ТКГ достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц не позднее Пасхи – Офис президента

16:23 08.04.2020
Депутат из "Голоса" просит президента, правительство, СНБО и СБУ пролонгировать блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Депутат из "Голоса" просит президента, правительство, СНБО и СБУ пролонгировать блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассники"

16:12 08.04.2020
МИД Украины выразило РФ протест в связи с неправомерным приговором суда украинцу Кашуку в оккупированном Крыму

МИД Украины выразило РФ протест в связи с неправомерным приговором суда украинцу Кашуку в оккупированном Крыму

10:37 07.04.2020
Число заболевших коронавирусом в России за сутки перевалило за 1000, всего зарегистрировано 7497 случаев - штаб

Число заболевших коронавирусом в России за сутки перевалило за 1000, всего зарегистрировано 7497 случаев - штаб

21:55 06.04.2020
Украина выражает решительный протест в связи с осуществлением РФ очередного призыва на военную службу в Крыму -  МИД

Украина выражает решительный протест в связи с осуществлением РФ очередного призыва на военную службу в Крыму -  МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 311 новых случаев COVID-19: всего 2203 случая, 69 летальных

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 1,6 млн, число жертв - почти 96 тыс

Один военнослужащий погиб, двое получили ранения в результате 21 обстрела на Донбассе

Результаты жесткого карантина мы увидим уже через 7-8 дней, прирост зараженных сегодня значительно меньше, чем был бы без него

В Черновицкой области за сутки подтвердили 76 новых случаев COVID-19, умерло три человека, на выходных будет введен особый режим

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин выделил 4,9 млн грн для возмещения расходов по доставке из Китая медицинских изделий

В Черновицкой области скончался 81-летний мужчина с подозрением на COVID-19

Всемирный банк выделит Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса

В Житомирской области до 52 человек возросло количество заболевших коронавирусом

С начала карантина в Украине полиция составила 4тыс. админпротоколов

Выход Великобритании из карантина может пройти поэтапно

На границах Украины выявили 25 нарушителей правил карантина

АМКУ: шесть торговых сетей на время карантина убрали торговую наценку на социальные товары

Масштабный лесной пожар тушат у села Сорокошичи на Черниговщине: огонь уже прошел почти 200га

По итогам проверки в Николаевской области Минздрав изменит алгоритм тестирования на COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА