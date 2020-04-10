События

11:09 10.04.2020

Масштабный лесной пожар тушат у села Сорокошичи на Черниговщине: огонь уже прошел почти 200га

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Масштабный лесной пожар тушат у села Сорокошичи на Черниговщине: огонь уже прошел почти 200га

По состоянию на 6:00 пятницы, 10 апреля, продолжается тушение пожара на территории Черниговского военного лесхоза возле с.Сорокошичи Козелецкого района Черниговской области, сообщает областного главка Госслужбы Украины по ЧС.

"Площадь, пройденная огнем, составила около 195 га, из них 28 га верховым пожаром. Проводятся работы по ограничению распространения и ликвидации очагов горения", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области.

К тушению пожара привлечены 180 работников и 48 единицы техники, из них от УГСЧС - 29 единиц техники, 82 человека личного состава. Также, для тушения пожара были задействованы 2 самолета Ан-32П специального авиационного отряда ГСЧС Украины. Авиация осуществила 6 сбросов 48 тонн воды.

Теги: #лесной_пожар #пожар
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