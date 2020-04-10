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10:56 10.04.2020

По итогам проверки в Николаевской области Минздрав изменит алгоритм тестирования на COVID-19

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По итогам проверки в Николаевской области Минздрав изменит алгоритм тестирования на COVID-19

По итогам проверки ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Николаевской области Министерство здравоохранения намерено изменить алгоритм тестирования на COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Провели ночью спецоперацию: отобрали образцы от больных с пневмонией в лечебных учреждениях Николаевской области и доставили их на исследование в другую область, потом сверили результаты, чтобы убедиться, что нет никакого сокрытия данных. Проверили алгоритмы. Имеем определенные проблемы в этом алгоритме, даны рекомендации. Эти рекомендации будут учтены, и в Николаевской области будет улучшена ситуация по увеличению количества тестирований", - сказал он на брифинге в пятницу.

Вместе с тем Ляшко не сообщил, почему в Николаевской области не выявили случаев заболевания.

Вместе с тем замминистра сообщил, что также больше не будет задержек с результатами тестирования в Харьковской области, так как харьковские лаборатории уже получили подтверждение от референс-лаборатории и могут оперативно проводить тестирования.

Кроме того, Ляшко сообщил, что комиссия Минздрав выехала в Ивано-Франковскую область, которая лидирует по количеству летальных случаев.

"По итогам поездки будут предоставлены определенные рекомендации по улучшению ситуации с предоставлением медпомощи", - сказал он.

Теги: #ляшко #коронавирус
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