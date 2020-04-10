События

10:54 10.04.2020

Радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы

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Радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы

По состоянию на 9.00 пятницы, 10 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств, при этом радиационный фон в области в пределах нормы, сообщают в Госслужбе Украины по ЧС.

"Радиационный фон по г.Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч)", - говорится в обнародованном на сайте ГСЧС Украины сообщении.

В зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились: "г.Чернобыль - 0,021 мР/ч., на КДП Дитятки 0,01 мР/ч. При контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч".

В ГСЧС добавляют, что по состоянию на 9.00 пятницы на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 ед. техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС.

Теги: #киев #радиационный_фон #чернобыльская_зона
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