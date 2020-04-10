В Ужгороде коронавирусом заболел семейный врач

В г.Ужгород за прошлые сутки подтвержден один новый случай заболевания коронавирусом – у семейного врача, управление здравоохранения Ужгородского городского совета.

"О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Ужгороде по состоянию на 10:00 10 апреля. Подтверждено COVID-19 у 10 ужгородцев. За минувшие сутки выявлено 1 новый случай заболевания COVID-19. Это семейный врач", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Также отмечается, что один заболевший коронавирусом житель выздоровел. С подозрением на COVID-19 сейчас - 21 человек.

На самоизоляции находятся 305 жителей Ужгорода.

Как сообщалось, согласно данным Минздрава Украины, по состоянию на 9:00 10 апреля в Закарпатской области 56 случаев коронавируса.