Аптеки могут продавать экспресс-тесты на COVID-19, частные лаборатории могут проводить исследования

Аптеки могут продавать экспресс-тесты на COVID-19, а частные лаборатории могут проводить тестирование на коронавирусную болезнь, в том числе и проводить ПЦР-тесты, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Украинцы смогут покупать тесты на COVID-19 в аптеке, такая возможность будет. Аптеки могут закупать экспресс-тесты, частные лаборатории могут закупать тест-системы. Никто не запрещает проводить такие исследования", - сказал он на брифинге в пятницу.

Ляшко отметил, что "в аптеках могут продаваться экспресс-тесты, и это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой". Главный санврач добавил также, что в настоящее время уже есть примеры, когда частные лаборатории проводят исследования и выдают результаты.

"Главное, чтобы они придерживались требований и отчитывались о каждом позитивном результате, чтобы мы могли вовремя провести эпидрасследование", - сказал он.

В целом, по словам Ляшко, сегодня в настоящее время в Украине не должно быть проблем с проведением тестов на COVID-19.

"Лаборатории работают не на полную загрузку, каждый случай задержки выдачи результатов будет рассмотрен на национальном уровне с принятием определенных управленческих решений", - сказал он.