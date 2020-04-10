Четверо полицейских подозреваются в причастности к незаконным вырубкам в Октябрьском лесхозе на Харьковщине

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, сообщили о подозрении в причастности к незаконным вырубкам на территории ГП "Октябрьское лесное хозяйство" четырем сотрудникам Валковского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Правоохранители подозреваются в превышении власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) и соучастии в незаконной вырубке или незаконной перевозке, хранении, сбыте леса (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины)", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Кроме того, следователи ГБР сообщили о подозрении в незаконной вырубке или незаконной перевозке, хранении, сбыте леса 11 гражданским лицам (ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, трое жителей Харьковской области без разрешительных документов организовали незаконную вырубку древесины на территории Октябрьского лесхоза и на землях запаса, которые не находятся на балансе лесного хозяйства. Эти люди занимались вырубкой только древесины ценных пород. Для этого они нанимали разнорабочих и договаривались с местными полицейскими, чтобы те способствовали их деятельности. Кроме того, полицейские обеспечивали свободное передвижение машин с древесиной, без остановок патрульной полицией, к лесоперерабатывающим пунктам как на территории Харьковской области, так и за ее пределами.

В результате государству был нанесен ущерб более чем на 850тыс.грн. Точная сумма ущерба будет установлена после проведения соответствующих экспертиз.

Следователи ГБР провели 47 одновременных обысков как по месту жительства подозреваемых, так и по месту их работы, в частности в Валковском отделе и Коломацком отделении полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области. В ходе обысков изъяты черновые записи подозреваемых, банковские карты, мобильные телефоны, оборудование для обработки древесины и т.д.

Сейчас решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также следователи ГБР проверяют информацию о причастности к преступлению других людей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ Нацполиции.