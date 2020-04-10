События

10:24 10.04.2020

Четверо полицейских подозреваются в причастности к незаконным вырубкам в Октябрьском лесхозе на Харьковщине

2 мин читать
Четверо полицейских подозреваются в причастности к незаконным вырубкам в Октябрьском лесхозе на Харьковщине

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, сообщили о подозрении в причастности к незаконным вырубкам на территории ГП "Октябрьское лесное хозяйство" четырем сотрудникам Валковского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Правоохранители подозреваются в превышении власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) и соучастии в незаконной вырубке или незаконной перевозке, хранении, сбыте леса (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины)", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Кроме того, следователи ГБР сообщили о подозрении в незаконной вырубке или незаконной перевозке, хранении, сбыте леса 11 гражданским лицам (ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, трое жителей Харьковской области без разрешительных документов организовали незаконную вырубку древесины на территории Октябрьского лесхоза и на землях запаса, которые не находятся на балансе лесного хозяйства. Эти люди занимались вырубкой только древесины ценных пород. Для этого они нанимали разнорабочих и договаривались с местными полицейскими, чтобы те способствовали их деятельности. Кроме того, полицейские обеспечивали свободное передвижение машин с древесиной, без остановок патрульной полицией, к лесоперерабатывающим пунктам как на территории Харьковской области, так и за ее пределами.

В результате государству был нанесен ущерб более чем на 850тыс.грн. Точная сумма ущерба будет установлена после проведения соответствующих экспертиз.

Следователи ГБР провели 47 одновременных обысков как по месту жительства подозреваемых, так и по месту их работы, в частности в Валковском отделе и Коломацком отделении полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области. В ходе обысков изъяты черновые записи подозреваемых, банковские карты, мобильные телефоны, оборудование для обработки древесины и т.д.

Сейчас решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также следователи ГБР проверяют информацию о причастности к преступлению других людей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ Нацполиции.

Теги: #гбр #вырубка #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:24 10.04.2020
С начала карантина в Украине полиция составила 4тыс. админпротоколов

С начала карантина в Украине полиция составила 4тыс. админпротоколов

08:35 10.04.2020
ГБР проводит обыск по делу Майдана в доме экс-нардепа Татьяны Черновол

ГБР проводит обыск по делу Майдана в доме экс-нардепа Татьяны Черновол

19:01 09.04.2020
В полиции готовятся к возможным фактам мародерства в Украине

В полиции готовятся к возможным фактам мародерства в Украине

18:48 09.04.2020
Клименко: Преступный мир адаптируется к карантину - меньше уличных преступлений, новые виды мошенничества

Клименко: Преступный мир адаптируется к карантину - меньше уличных преступлений, новые виды мошенничества

17:51 09.04.2020
Более 50 тысяч украинцев, которые должны быть на самоизоляции, внесены в базу - глава Нацполиции

Более 50 тысяч украинцев, которые должны быть на самоизоляции, внесены в базу - глава Нацполиции

10:03 09.04.2020
Полиция эвакуировала самоселов из Зоны отчуждения ЧАЭС

Полиция эвакуировала самоселов из Зоны отчуждения ЧАЭС

23:35 08.04.2020
Полицейские проверяют информацию о минировании Александровской больницы

Полицейские проверяют информацию о минировании Александровской больницы

12:19 08.04.2020
Количество краж, грабежей и разбоев в Украине снизилось на треть в период карантина

Количество краж, грабежей и разбоев в Украине снизилось на треть в период карантина

19:19 07.04.2020
В Харькове неизвестные напали на начальников УГРО и Отдела розыска областного главка полиции

В Харькове неизвестные напали на начальников УГРО и Отдела розыска областного главка полиции

09:17 07.04.2020
Полицейские составили 192 админпротокола за нарушение карантинных мероприятий – Фацевич

Полицейские составили 192 админпротокола за нарушение карантинных мероприятий – Фацевич

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 311 новых случаев COVID-19: всего 2203 случая, 69 летальных

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 1,6 млн, число жертв - почти 96 тыс

Один военнослужащий погиб, двое получили ранения в результате 21 обстрела на Донбассе

Результаты жесткого карантина мы увидим уже через 7-8 дней, прирост зараженных сегодня значительно меньше, чем был бы без него

В Черновицкой области за сутки подтвердили 76 новых случаев COVID-19, умерло три человека, на выходных будет введен особый режим

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин выделил 4,9 млн грн для возмещения расходов по доставке из Китая медицинских изделий

В Черновицкой области скончался 81-летний мужчина с подозрением на COVID-19

Всемирный банк выделит Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса

В Житомирской области до 52 человек возросло количество заболевших коронавирусом

Выход Великобритании из карантина может пройти поэтапно

На границах Украины выявили 25 нарушителей правил карантина

АМКУ: шесть торговых сетей на время карантина убрали торговую наценку на социальные товары

Масштабный лесной пожар тушат у села Сорокошичи на Черниговщине: огонь уже прошел почти 200га

В МИД Чехии не считают демонтаж памятника Коневу в Праге нарушением соглашений с РФ

По итогам проверки в Николаевской области Минздрав изменит алгоритм тестирования на COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА