События

10:07 10.04.2020

Мужчине, напавшему на продавца кондитерского магазина в Киеве, предъявлено подозрение в хулиганстве

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Мужчине, напавшему на продавца кондитерского магазина в Киеве, предъявлено подозрение в хулиганстве

Мужчина, напавший на продавца кондитерского магазина в Днепровском районе Киева, уведомлен о подозрении в совершении хулиганских действий, сообщает прокуратура столицы.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 следователи Днепровского управления полиции сообщили о подозрении мужчине, который совершал хулиганские действия в помещении кондитерского магазина на ул. Евгения Сверстюка в Днепровском районе Киева", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры на странице в Фейсбук в пятницу.

По информации прокуратуры, видео инцидента 5 апреля появилось в социальных сетях.

"Как было установлено в рамках открытого уголовного производства, происшествие имело место в феврале 2019 года. На видео снято, как неизвестный мужчина, находясь в магазине, неоднократно вступал в конфликт с персоналом магазина и безосновательно пытался ударить сотрудниц заведения. Покидая магазин, злоумышленник без каких-либо объяснений, беспричинно ударил одну из работниц кулаком в лицо", - сообщает прокуратура.

По информации пресс-службы столичной прокуратуры, правоохранители задержали нападавшего – местного жителя 1970 года рождения – и предъявили ему подозрение в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия).

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Теги: #киев #прокуратура #хулиганство
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