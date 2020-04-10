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09:42 10.04.2020

Трамп обещает в выходные обнародовать пакет помощи для авиакомпаний США

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Трамп обещает в выходные обнародовать пакет помощи для авиакомпаний США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в эти выходные может быть представлен пакет финансовой помощи американским авиакомпаниям, предложенный его администрацией.

"Я думаю, это будет очень приемлемый пакет. Это очень большой пакет", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме, добавив, что этот план "принесет пользу авиакомпаниям".

Авиационная отрасль особенно сильно пострадала из-за ограничительных мер, которые введены для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Авиакомпании отменили большинство пассажирских рейсов.

Пакет мер поддержки экономики объемом $2,3 трлн, одобренный в марте, включает выделение примерно $32 млрд в виде субсидий для авиаперевозчиков, аэропортов и грузовых операторов.

По данным агентства Reuters, порядка 275 компаний уже обратились за помощью.

Теги: #сша #авиакомпания #трамп
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