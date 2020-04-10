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09:39 10.04.2020

В Украине за сутки зафиксировано 311 новых случаев COVID-19: всего 2203 случая, 69 летальных

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В Украине за сутки зафиксировано 311 новых случаев COVID-19: всего 2203 случая, 69 летальных

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине подтверждены 2203 случая COVID-19.

"Из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев", - сообщает Минздрав на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

В обнародованной утром 9 апреля информации сообщалось о 57 летальных случаях. Таким образом, за сутки в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 человек.

В ЦОЗ уточняют, что в результате осложнений, вызванных болезнью, всего из 69 умерших человек, 29 мужчин и 40 женщин.

"80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких. Некоторые имели объединенные заболевания", - добавляют в Центре.

В министерстве также обнародовали данные о подтвержденных диагнозах COVID-19 по регионам Украины:

Винницкая обл. - 119 случаев;

Волынская обл. - 41 случай;

Днепропетровская обл. - 52 случая;

Донецкая обл. - 11 случаев;

Житомирская обл. - 41 случай;

Закарпатская обл. - 56 случаев;

Запорожская обл. - 54 случая;

Ивано-Франковская обл. - 254 случая;

г. Киев - 348 случаев;

Киевская обл. - 140 случаев;

Кировоградская обл. - 82 случая;

Львовская обл. - 82 случая;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 46 случаев;

Полтавская обл. - 20 случаев;

Ривненская обл. - 85 случаев;

Сумская обл. - 63 случая;

Тернопольская обл. - 196 случаев;

Харьковская обл. - 6 случаев;

Херсонская обл. - 27 случаев;

Хмельницкая обл. - 16 случаев;

Черкасская обл. - 86 случаев;

Черновицкая обл. - 366 случаев;

Черниговская обл. - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.

При этом в ЦОЗ подчёркивают: "В Украине исследуют образцы не только лиц, которым установлено подозрение, а и тех, кто контактировал с пациентом с подтвержденным COVID-19. Также есть повторное тестирование для людей, которые выздоровели. Это необходимо для снятия диагноза".

Теги: #коронавирус #минздрав
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