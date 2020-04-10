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07:59 10.04.2020

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 1,6 млн, число жертв - почти 96 тыс

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Число зараженных COVID-19 в мире превысило 1,6 млн, число жертв - почти 96 тыс

В мире по состоянию на 5:00 по Киеву пятницы зафиксировано более 1,6 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил американский университет Джона Хопкинса, осуществляющий мониторинг распространения инфекции.

По данным университета, число инфицированных с начала пандемии достигло 1 млн. 600 тыс. 427, жертв - 95 тыс. 699.

По числу заболеваний в мире лидируют США, где зафиксировано более 465 тыс. заразившихся и 16,6 тыс. случаев летального исхода.

По числу жертв коронавируса в мире на первом месте Италия, где скончались 18 тыс. 279 человек, инфицированы - 143 тыс. 626.

Наибольшее число больных после США зафиксировано в Испании - 153 тыс. 222 подтвержденных случая при 15 тыс. 447 скончавшихся.

Во Франции - 118 тыс. 783 случая заражения и 12 тыс. 210 случаев летального исхода, Германии - 118 тыс. 235 (2 тыс. 607), Великобритании - 65 тыс. 872 (7 тыс. 978), Турции - 42 тыс. 282 (908), Бельгии - 24 тыс. 983 (2 тыс. 523), Швейцарии - 24 тыс. 051 (948), Нидерландах - 21 тыс. 903 (2 тыс. 396).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом, 38 - у людей, прибывших из-за рубежа, четыре - внутри страны (провинции Гуандун - три, Хэйлунцзян - один).

В стране из ранее зараженных коронавирусом скончался один человек - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране умерло 3 тыс. 336 человек, зарегистрировано 81 тыс. 907 случаев заболевания, из них 1 тыс. 141 - ввезенных из-за границы.

Иран сообщил о 66 тыс. 220 случаях заражения и 4 тыс. 110 смертях.

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 190 странах и районах мира.

Теги: #коронавирус #ситуация #мир
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