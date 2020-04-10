События

07:33 10.04.2020

Один военнослужащий погиб, двое получили ранения в результате 21 обстрела на Донбассе

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Один военнослужащий погиб, двое получили ранения в результате 21 обстрела на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще двое были ранены в результате 21 обстрела украинских позиций со стороны боевиков, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов вчера погиб один украинский герой, двое наших защитников получили ранения", – сказано в утренней сводке штаба в Фейсбук в пятницу.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). По украинским позициям в районе Павлополя боевики выпустили пять мин калибра 82-мм, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; по опорным пунктам ООС неподалеку Водяного НВФ открывали огонь дважды, применив при этом минометы калибра 82-мм - четыре мины, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы; позиции у Красногоровки и Новомихайловки были обстреляны из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия трижды; рядом с Авдеевкой боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Пищевика позиции были обстреляны из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а у Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Богдановки противник применил стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ 10 раз открывали огонь: из минометов калибра 120-мм и 82-мм, потратив 38 мин, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в течение суток трижды обстреляли украинские опорные пункты вблизи Орехово; огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов зафиксирован у Хутора Вольного, Новолуганского, Новоалександровки и Попасной – всего на этих участках было выпущено 18 мин указанного калибра; в районе Крымского боевики дважды обстреляли позиции ООС из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия; рядом с Новгородским против украинского подразделения НВФ применили противотанковый ракетный комплекс.

По предварительным подтвержденным данным украинской разведки, 9 апреля подразделения ООС уничтожили одного боевика, еще одного - ранили.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток". По позициям в районе Новозвановки НВФ открывали огонь из минометов калибра 120-мм, а по опорным пунктам вблизи Новоалександровки - из минометов калибра 82-мм. В ответ украинские военнослужащие применяли дежурные огневые средства, в результате чего провокации со стороны боевиков прекратились.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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