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07:15 10.04.2020

Аваков считает возможным постепенное ослабление карантина в Украине во второй половине мая

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Аваков считает возможным постепенное ослабление карантина в Украине во второй половине мая

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предположил, что страна "начнет возвращаться к нормальной жизни в мае", при условии соблюдения введённого карантина.

"Когда? - я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте. Могу, тем не менее предположить – и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", – написал министр на своей странице в Фейсбук в ночь на пятницу.

О также отметил, что в правительстве надеются и все делают для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля. "В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших… во второй половине мая", – добавил Аваков.

"Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если... твёрдо будем держать карантин", – подчеркнул министр МВД.

Теги: #сроки #карантин #мнение #коронавирус
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