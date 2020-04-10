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06:57 10.04.2020

Главным инструментом оперативного контроля радиационной обстановки в зоне отчуждения является Комплексная система радиационного мониторинга

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Главным инструментом оперативного контроля радиационной обстановки в зоне отчуждения является Комплексная система радиационного мониторинга

Радиационную обстановку в зоне отчуждения контролирует Комплексная система радиационного мониторинга, которая является главным инструментом оперативного контроля, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Как сообщила пресс-служба агентства на своей странице в Фейсбук, контроль в зоне отчуждения и на прилегающих территориях проводят более сорока пунктов. Мониторинг осуществляется непрерывно, измеряется радиационній фон (мощность эквивалентной дозы). Информация с этих постов раз в час передается на сервер центрального поста в г.Чернобыль.

"Чтобы узнать результаты работы этой системы не обязательно ехать в Чернобыль. Вам лишь необходимо иметь смартфон или компьютер и доступ к интернету. Нажав одну кнопку с этой страницы вы можете получить актуальную информацию о радиационном состоянии в той или иной точке зоны отчуждения или окружающих населенных пунктах", – сказано в сообщении.

Отмечается, что кроме показателей радиационного фона значение имеет еще и цвет маркера зеленый - показывает, что показатели колеблются вокруг значения по умолчанию для этой точки наблюдения, желтый и красный цвет - рост радиационного фона выходит за пределы годовых колебаний и необходимо реагировать.

"Сейчас радиационная ситуация на всех пунктах стабильная, тенденции к росту не обнаружено", – подчеркнули в пресс-службе.

В Госагентстве добавили, что во время пожара в зоне отчуждения радиационный фон не меняется. "Однако, растет концентрация радионуклидов в воздухе на линии огня, где непосредственно выполняет свои задачи личный состав служб и учредений. Для их безопасности используются средства индивидуальной защиты… ограничивается время пребывания, проводится дезактивация техники и персонала, постоянно ведется радиационный контроль", – отметили чиновники.

Теги: #зона_отчуждения #мониторинг #радиация
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