События

06:38 10.04.2020

В Пентагоне не исключили новых случаев заражения коронавирусом на кораблях ВМС США

2 мин читать
В Пентагоне не исключили новых случаев заражения коронавирусом на кораблях ВМС США

В Пентагоне полагают, что вспышка коронавируса может затронуть многие корабли ВМС США, сообщает агентство Associated Press.

"Не стоит думать, что (авианосец - ИФ) "Теодор Рузвельт" - единственный в своем роде в том, что касается коронавируса. У нас много кораблей в море. Полагать, что подобное больше никогда не повторится, плохой способ планирования", - заявил на брифинге в Пентагоне заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен.

По меньшей мере, 416 моряков команды американского атомного авианосца "Теодор Рузвельт" заболели коронавирусом. По словам Хайтена, ожидаются результаты анализов еще 1164 моряков этого авианосца.

Он отметил, что самая большая проблема заключается в том, что невозможно тестировать быстро достаточное число моряков на кораблях ВМС США.

"У меня сейчас нет возможности оценить, когда возможность тестировать будет доступна в тех масштабах, которые мы хотели бы видеть", - заявил Хайтен.

Он подчеркнул, что ситуация с авианосцем "Теодор Рузвельт" демонстрирует необходимость адаптироваться к реалиям, связанным с COVID-19.

"Мы только приспосабливаемся к этой новой реальности", - сказал он в Пентагоне.

После экстренного захода авианосца на базу на острове Гуам в Тихом океане на берег для карантина сошла почти половина его команды.

По данным американского командования, около тысячи человек должны оставаться на корабле для обслуживания его ядерной энергетической установки, охраны оружия и поддержания корабль в готовности к выходу в море.

Накануне министр обороны США Марк Эспер принял отставку исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли вслед за его грубыми высказываниями в адрес капитана атомного авианосца "Теодор Рузвельт", который сообщил о вспышке COVID-19 на борту корабля. Модли не понравилось то, что сообщения об этом сначала просочились в СМИ, а уже затем - о проблеме узнало военное командование.

В понедельник Модли назвал капитана авианосца Бретта Крозье, снятого после сообщений о вспышке коронавируса на борту, "либо слишком наивным, либо слишком глупым".

Теги: #сша #пентагон #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:53 10.04.2020
В Швеции второй день подряд сообщают о серьезном росте числа умерших из-за коронавируса

В Швеции второй день подряд сообщают о серьезном росте числа умерших из-за коронавируса

03:18 10.04.2020
За сутки в материковом Китае выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, 38 - "импортированы"

За сутки в материковом Китае выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, 38 - "импортированы"

02:19 10.04.2020
В Харьковской области при необходимости можно проводить до 200 исследований на COVID-19 в сутки - Кучер

В Харьковской области при необходимости можно проводить до 200 исследований на COVID-19 в сутки - Кучер

01:15 10.04.2020
Еврогруппа согласовала антикризисные меры на полтриллиона евро

Еврогруппа согласовала антикризисные меры на полтриллиона евро

00:35 10.04.2020
Результаты жесткого карантина мы увидим уже через 7-8 дней, прирост зараженных сегодня значительно меньше, чем был бы без него – главсанврач

Результаты жесткого карантина мы увидим уже через 7-8 дней, прирост зараженных сегодня значительно меньше, чем был бы без него – главсанврач

00:05 10.04.2020
В Черновицкой области за сутки подтвердили 76 новых случаев COVID-19, умерло три человека, на выходных будет введен особый режим

В Черновицкой области за сутки подтвердили 76 новых случаев COVID-19, умерло три человека, на выходных будет введен особый режим

23:41 09.04.2020
Число смертей от коронавируса в мире приближается к 100 тыс

Число смертей от коронавируса в мире приближается к 100 тыс

23:08 09.04.2020
В Харьковской области у 9 медиков зарегистрированы подозрения на COVID-19

В Харьковской области у 9 медиков зарегистрированы подозрения на COVID-19

22:14 09.04.2020
Заболевшего коронавирусом британского премьера перевели из реанимации в обычную палату

Заболевшего коронавирусом британского премьера перевели из реанимации в обычную палату

21:09 09.04.2020
Во Франции за сутки скончалось 424 человека с коронавирусом

Во Франции за сутки скончалось 424 человека с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновицкой области за сутки подтвердили 76 новых случаев COVID-19, умерло три человека, на выходных будет введен особый режим

Число смертей от коронавируса в мире приближается к 100 тыс

В результате обстрела боевиков у Орехово и недалеко от Крымского ранены двое украинских военнослужащих

В Закарпатской области зафиксирован третий летальный случай от коронавируса

В мире продолжают фиксировать рост числа инфицированных COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Главным инструментом оперативного контроля радиационной обстановки в зоне отчуждения является Комплексная система радиационного мониторинга

Страны ОПЕК+ готовы снижать добычу нефти до мая 2022г, если подключится Мексика

За повторную неявку на службу контрактник приговорен к 3,5 годам заключения

В результате обстрела боевиков у Орехово и недалеко от Крымского ранены двое украинских военнослужащих

Госагентство по управлению зоной отчуждения: продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров в трех лесничествах

Госагентство по управлению зоной отчуждения: продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров в трех лесничествах

Хомчак и председатель Военного комитета НАТО обсудили новые даты проведения выездного заседания Комитета в формате с Украиной

За Байдена готово проголосовать больше американцев, чем за Трампа - опрос CNN

В Италии вновь растет число умерших за сутки от COVID-19 и замедляется рост числа выздоровевших

Идея перенести Конституционный суд в Харьков соответствует принципу разделения властей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА