За повторную неявку на службу контрактник приговорен к 3,5 годам заключения

Военнослужащий одной из воинских частей, которая дислоцирована на Житомирщине, осужден за повторное самовольное оставление службы к лишению свободы сроком на 3,5 года.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Солдат-контрактник, осознавая общественно-опасный характер своих действий и в целях временного уклонения от несения обязанностей военной службы в условиях особого периода самовольно оставил воинскую часть и более 4 месяцев отсутствовал на службе", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что до этого указанный военнослужащий ВСУ уже был осужден в 2018 году к 6 месяцам содержания в дисциплинарном батальоне за самовольное оставление воинской части.

6 апреля 2020 Богунским районным судом Житомира контрактник по ч.4 ст.407 (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка в срок на службу без уважительных причин, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке) УК Украины приговорен к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев.