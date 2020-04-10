В Харьковской области при необходимости можно проводить до 200 исследований на COVID-19 в сутки - Кучер

ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" может проводить в сутки 100 исследований на COVID-19 методом ПЦР, при необходимости количество исследований может быть увеличено до 200, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Сейчас областной лабцентр может проводить 100 исследований в сутки на базе вирусологической лаборатории. Однако при необходимости может быть приобщена лаборатория особо опасных инфекций - тогда эта цифра достигнет 200 исследований в сутки", - написал Кучер на своей странице в Facebook в четверг вечером.

По его словам, в ближайшее время в области должно поступить новое оборудование для диагностики COVID-19, аналогичное тому, что используется на базе Александровской клинической больницы в Киеве.

"В ближайшее время мы ожидаем новое лабораторное оборудование - портативные системы для диагностики COVID-19. Окончательного решения относительно того, где именно будут они размещены, еще нет. Оборудование успешно применяется в диагностических целях в Европе и в Украине, в частности - на базе Александровской клинической больницы г. Киева и Киевской городской клинической больницы № 4", - написал Кучер.

На одной диагностической системе в сутки можно проводить 24 исследования.

Верифицировать эту лабораторию будет ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".