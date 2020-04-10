События

02:19 10.04.2020

В Харьковской области при необходимости можно проводить до 200 исследований на COVID-19 в сутки - Кучер

1 мин читать
В Харьковской области при необходимости можно проводить до 200 исследований на COVID-19 в сутки - Кучер

ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" может проводить в сутки 100 исследований на COVID-19 методом ПЦР, при необходимости количество исследований может быть увеличено до 200, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Сейчас областной лабцентр может проводить 100 исследований в сутки на базе вирусологической лаборатории. Однако при необходимости может быть приобщена лаборатория особо опасных инфекций - тогда эта цифра достигнет 200 исследований в сутки", - написал Кучер на своей странице в Facebook в четверг вечером.

По его словам, в ближайшее время в области должно поступить новое оборудование для диагностики COVID-19, аналогичное тому, что используется на базе  Александровской клинической больницы в Киеве.

"В ближайшее время мы ожидаем новое лабораторное оборудование - портативные системы для диагностики COVID-19. Окончательного решения относительно того, где именно будут они размещены, еще нет. Оборудование успешно применяется в диагностических целях в Европе и в Украине, в частности - на базе Александровской клинической больницы г. Киева и Киевской городской клинической больницы № 4", - написал Кучер.

На одной диагностической системе в сутки можно проводить 24 исследования.

Верифицировать эту лабораторию будет ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

Теги: #тестирование #коронавирус #харьковская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:15 10.04.2020
Еврогруппа согласовала антикризисные меры на полтриллиона евро

Еврогруппа согласовала антикризисные меры на полтриллиона евро

00:35 10.04.2020
Результаты жесткого карантина мы увидим уже через 7-8 дней, прирост зараженных сегодня значительно меньше, чем был бы без него – главсанврач

Результаты жесткого карантина мы увидим уже через 7-8 дней, прирост зараженных сегодня значительно меньше, чем был бы без него – главсанврач

00:05 10.04.2020
В Черновицкой области за сутки подтвердили 76 новых случаев COVID-19, умерло три человека, на выходных будет введен особый режим

В Черновицкой области за сутки подтвердили 76 новых случаев COVID-19, умерло три человека, на выходных будет введен особый режим

23:41 09.04.2020
Число смертей от коронавируса в мире приближается к 100 тыс

Число смертей от коронавируса в мире приближается к 100 тыс

23:08 09.04.2020
В Харьковской области у 9 медиков зарегистрированы подозрения на COVID-19

В Харьковской области у 9 медиков зарегистрированы подозрения на COVID-19

22:14 09.04.2020
Заболевшего коронавирусом британского премьера перевели из реанимации в обычную палату

Заболевшего коронавирусом британского премьера перевели из реанимации в обычную палату

21:09 09.04.2020
Во Франции за сутки скончалось 424 человека с коронавирусом

Во Франции за сутки скончалось 424 человека с коронавирусом

20:50 09.04.2020
В Италии вновь растет число умерших за сутки от COVID-19 и замедляется рост числа выздоровевших

В Италии вновь растет число умерших за сутки от COVID-19 и замедляется рост числа выздоровевших

20:31 09.04.2020
В Днепропетровской области количество заболевших коронавирусом возросло до 52 человек – глава ОГА

В Днепропетровской области количество заболевших коронавирусом возросло до 52 человек – глава ОГА

20:20 09.04.2020
В Ровенской области за минувшие сутки 15 человек заболели заболевания Covid-19

В Ровенской области за минувшие сутки 15 человек заболели заболевания Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновицкой области за сутки подтвердили 76 новых случаев COVID-19, умерло три человека, на выходных будет введен особый режим

Число смертей от коронавируса в мире приближается к 100 тыс

В результате обстрела боевиков у Орехово и недалеко от Крымского ранены двое украинских военнослужащих

В Закарпатской области зафиксирован третий летальный случай от коронавируса

В мире продолжают фиксировать рост числа инфицированных COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате обстрела боевиков у Орехово и недалеко от Крымского ранены двое украинских военнослужащих

Госагентство по управлению зоной отчуждения: продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров в трех лесничествах

Госагентство по управлению зоной отчуждения: продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров в трех лесничествах

Хомчак и председатель Военного комитета НАТО обсудили новые даты проведения выездного заседания Комитета в формате с Украиной

За Байдена готово проголосовать больше американцев, чем за Трампа - опрос CNN

Идея перенести Конституционный суд в Харьков соответствует принципу разделения властей

Украина будет настаивать на нынешней структуре ТКГ и не ищет прямого диалога с т. н. "ДНР/ЛНР" - Кулеба

В Житомирской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19 - ОГА

В Закарпатской области зафиксирован третий летальный случай от коронавируса

Порошенко обсудил с главой фармацевтической компании "Ля Рош" противодействие коронавирусу в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА