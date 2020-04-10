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01:15 10.04.2020

Еврогруппа согласовала антикризисные меры на полтриллиона евро

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Еврогруппа согласовала антикризисные меры на полтриллиона евро

Еврогруппа в четверг на видеосовещании согласовала меры восстановления экономики после пандемии COVID-19 на сумму в полтриллиона евро, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Еврогруппа согласовала солидный пакет инструментов для реагирования на кризис COVID-19 в духе солидарности", - написал он в твиттере.

"Это европейская "страховочная сетка" в полтриллиона евро для поддержки работников, малых и средних предприятий и бизнеса", - указал Мишель на итог договоренности.

Он отметил, что теперь "готовится почва для мощного восстановления, чтобы перезапустить нашу экономику".

Еврогруппа уже собиралась 7 апреля и после 16-часовых дебатов не смогла прийти к согласию по социально-экономическим мерам ЕС в ответ на кризис коронавируса.

Совещание, объединившее не только министров финансов зоны евро, а все 27 стран ЕС, было посвящено антикризисным мерам в связи с пандемией коронавируса.

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену предложил государствам-членам ЕС принять "масштабный и скоординированный" план. Предполагалось для его реализации объединить финансовые усилия Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка и Европейского стабилизационного механизма.

"После 16 часов дискуссий мы близки к соглашению, но мы его еще не достигли", - написал тогда глава Еврогруппы в твиттере.

В четверг после второго раунда переговоров министры финансов Европейского союза договорились о пакете мер на 540 млрд евро для борьбы с экономическими последствиями глобальной пандемии COVID-19, сообщил Сентену в ходе пресс-конференции по видеосвязи.

Теги: #ес #восстановление #меры #коронавирус
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