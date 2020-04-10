В Черновицкой области за сутки подтвердили 76 новых случаев COVID-19, умерло три человека, на выходных будет введен особый режим

В Черновицкой области 9 апреля умерли еще трое больных COVID-19, подтвердили еще 76 новых случаев инфицирования коронавирусом, вследствие дальнейшего распространения вируса в области будет вновь введен особый режим, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"В медицинских учреждениях Черновицкой области за минувшие сутки умерло трое пациентов. У двух из них коронавирус подтвердили, у одного - подозрение. Все больные слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели тяжелые формы болезни, которая быстро прогрессировала", - сказал он в своем видеообращении размещенном в Фейсбук в четверг вечером.

По его словам, количество инфицированных коронавирусом на Буковине выросло до 379 человек, из них – 76 новых случаев COVID-19.

Глава ОГА напомнил, что по рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности для всех западных областей Украины в ближайшие выходные введут дополнительные ограничительные меры.

"С 13.00 субботы, 11 апреля, до 6.00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим. Граждан просят оставаться дома", – подчеркнул Осачук.