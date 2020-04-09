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23:41 09.04.2020

Число смертей от коронавируса в мире приближается к 100 тыс

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Число смертей от коронавируса в мире приближается к 100 тыс

В мире зарегистрировано 94 730 смертей пациентов с COVID-19, сообщает в четверг сайт Worldometers, отслеживающий данные по коронавирусу.

Больше всего умерших в Италии - более 18,2 тыс. человек. На втором месте - США с 16,2 тыс. смертей. Тройку стран с наибольшим число умерших после заражения коронавирусом, замыкает Испания с 15,2 скончавшихся.

В общей сложности, коронавирус выявили у 1 584 930 человек, из них 348 473 человека уже выздоровели.

Теги: #коронавирус #мир #смерти
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