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23:08 09.04.2020

В Харьковской области у 9 медиков зарегистрированы подозрения на COVID-19

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В Харьковской области у 9 медиков зарегистрированы подозрения на COVID-19

В Харьковской области из 5 человек с подтвержденным COVID-19, трое госпитализированы, в том числе 1 - в реанимации.

"3 человека госпитализированы. Один из них находится в реанимации на поддержке увлажненным кислородом (кислородной маске). Среди лиц, у кого еще не подтверждено подозрение на коронавирус, госпитализированы 13 человек, из них двое - на поддержке увлажненным кислородом, но не в реанимации", - написал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер на своей странице в Facebook в четверг вечером.

Еще 2 человека с подтвержденным диагнозом, и 16, у которых зарегистрировано подозрение на COVID-19, находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Кучер отметил, что среди тех, у кого зарегистрировано подозрение на COVID-19, - 9 медработников. 6 из них госпитализированы, 3 - в самоизоляции.

По состоянию на 9 апреля установлено, что с заболевшими и теми, у кого зарегистрировано подозрение на  COVID-19 контактировали 249 человек, в том числе 47 медиков. 30 из них контактировали с коллегой, у которого впоследствии зафиксировали подозрение на COVID-19. Еще 17 медиков из разных больниц контактировали с пациентами, у которых зарегистрировано подозрение на коронавирус.

Теги: #медики #коронавирус #харьковская
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