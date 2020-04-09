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21:43 09.04.2020

Госагентство по управлению зоной отчуждения: продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров в трех лесничествах

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Госагентство по управлению зоной отчуждения: продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров в трех лесничествах

Состоянием на вечер четверга, 9 апреля, на территории Денисовецкого, Корогодского и Котовского лесничеств в зоне отчуждения спасатели продолжают локализацию и ликвидацию очагов тления лесной подстилки, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

"Продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с.Чистогаливка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 га. На территории Денисовецкого лесничества в пойме р.Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами. На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт.Полесское, с.Тарасы и с.Владимировка", – проинформировало на своей странице в Фейсбук госагентство.

Как сообщили чиновники, по состоянию на 20.00 ориентировочно локализация и ликвидация пожаров осуществляется на 53, 54, 56, 57, 89-92, 119, 120, 122, 141, 148, 149, 154-157 кварталах.

"Пожары возле с.Копачи и с.Лелев локализованы. В настоящее время угроза для КПП с.Лелев отсутствует", – подчеркнули в госагентстве.

Всего за день было привлечено 326 человек л/с и 84 ед. техн. Авиацией сделано ориентировочно 6 сбросов воды.

В информации также отмечается, что уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в районе пожара "существенно не изменились, колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах".

 

Теги: #зона_отчуждения #сводка #пожар
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