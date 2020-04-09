Хомчак и председатель Военного комитета НАТО обсудили новые даты проведения выездного заседания Комитета в формате с Украиной

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак и председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации сэр Стюарт Пич в ходе телефонного разговора обсудили новые даты проведения выездного заседания Комитета в формате с Украиной, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В частности, генерал-полковник Руслан Хомчак и главный маршал авиации сэр Стюарт Пич обсудили перенос заседания Военного комитета НАТО в формате с Украиной в связи с ситуацией борьбы со всемирной эпидемией острой респираторной болезни Covid19, вызванной коронавирусом SARS_CoV_2. В частности, обсуждена обработка новых дат проведения выездного заседания", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в Facebook в четверг.

Кроме того, Хомчак выразил чрезвычайную заинтересованность украинской стороны в проведении визита Военного комитета НАТО в Украину и отметил, что этот визит был бы прекрасной возможностью для союзников получить обновленную информацию о реформах в ВСУ, ситуацию по безопасности в Украине и наглядно увидеть работу иностранных тренировочных миссий в подготовке украинских военнослужащих.

В свою очередь Пич, при обсуждении актуальных вопросов углубления сотрудничества с Украиной путем поиска новых способов взаимного военного диалога на стратегическом уровне, отметил приоритетность мероприятий как на уровне начальников генеральных штабов, так и на уровне военных представителей.

В то же время, Главнокомандующий ВСУ выразил слова благодарности за поддержку, отметил важность помощи партнеров по борьбе с пандемией коронавируса и проинформировал о начале работы с государствами-членами Альянса по получению необходимых товаров медицинского назначения.

Он подчеркнул, что в данном контексте постоянно коммуницирует со своими коллегами по консолидации совместных действий.

Во время разговора генерал-полковник Руслан Хомчак акцентировал, что ВСУ, адекватно отвечая на обстрелы и другие преступные действия со стороны российско-оккупационных войск и принимая превентивные меры по недопущению распространения в воинских частях и подразделениях заболевания острой респираторной болезни Covid-19, продолжают давать отпор вооруженной агрессии РФ.

Собеседники договорились координировать совместные усилия и контактировать на регулярной основе и в дальнейшем