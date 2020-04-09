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20:50 09.04.2020

В Италии вновь растет число умерших за сутки от COVID-19 и замедляется рост числа выздоровевших

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В Италии вновь растет число умерших за сутки от COVID-19 и замедляется рост числа выздоровевших

В Италии за сутки умерли 610 заболевших коронавирусом, общее число скончавшихся достигло 18 279, сообщает в четверг телеканал Rai News со ссылкой на главу департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Накануне сообщалось о 542 умерших за сутки.

По состоянию на четверг, выздоровели за сутки 1 979 человек, за все время эпидемии - 28 470 человек. В среду итальянские власти сообщили о выздоровлении 2 009 человек.

В то же время продолжает снижаться число пациентов в отделениях интенсивной терапии. Такая тенденция наблюдается шестой день подряд.

Число заболевших за сутки выросло на 1 615 человек. В общей сложности в настоящее время в Италии COVID-19 болеют 96 877 человек.

Теги: #италия #коронавирус
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