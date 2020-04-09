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20:47 09.04.2020

Идея перенести Конституционный суд в Харьков соответствует принципу разделения властей

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Идея перенести Конституционный суд в Харьков соответствует принципу разделения властей

Глава Харьковского областного совета, президент Украинской ассоциации районных и областных советов Сергей Чернов поддерживает законопроект об изменениях в закон "О Конституционном суде Украины", предусматривающий, в частности, перенос места размещения КС из Киева в Харьков.

"Перенос места расположения Конституционного суда Украины из Киева в Харьков представляется логичным и соответствующим принципу разделения властей (статья 6 Конституции Украины). К тому же, есть прецеденты в международной практике, например, ФРГ или Швейцария", - цитирует Чернова пресс-служба Харьковского облсовета.

По его мнению, перенос места расположения суда в Харьков позволит предотвратить коррупционные риски и давление на судей.

"Харьков имеет мощную правовую школу, которая признана ведущей в государстве, ее представители принимали непосредственное участие в подготовке действующей Конституции и других законов, составляющих правовую основу украинской государственности. Именно в нашем городе расположена Национальная академия правовых наук Украины. Поэтому перенос Конституционного суда Украины в "юридическую столицу" страны, по моему мнению, будет только способствовать работе органа, обеспечивающего верховенство Основного Закона, позволит предотвратить коррупционные риски, давление на судей, обеспечит комфортные условия для принятия решений в пользу государства и украинского народа", - сказал Чернов.

Он напомнил также, что идея переноса Конституционного суда в Харьков уже неоднократно обсуждалась и у нее есть сторонники среди правоведов, политиков и общественных деятелей из других регионов страны.

По мнению Чернова, следующим шагом должен стать переход к двухпалатному парламенту, что позволит сделать его менее политизированным и будет способствовать более конструктивным отношениям между законодательной и исполнительной властью.

"Это, во-первых, позволит органично совместить защиту национальных интересов с развитием территорий, уделить больше внимания регионам, представители которых будут заседать в верхней палате. Таким образом, будет усилена представительская функция Верховной Рады, что соответствует современной европейской практике парламентаризма. Во-вторых, уменьшается влияние политической конъюнктуры на принятие решений парламентом, который будет руководствоваться не только интересами лидеров трех-четырех политических партий, а потребностями всех регионов страны. А уменьшение политической составляющей деятельности законодательного органа, в-третьих, обеспечит более конструктивные его отношения с исполнительной властью и институтом Президента", - сказал Чернов.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3300 об изменениях в закон "О Конституционном суде" в части усиления независимости и улучшения эффективности его функционирования, согласно которому предлагается перенести место расположения КС из Киева в Харьков, обязать всех судей уходить в отпуск одновременно и запретить подавать иски юридическим лицам.

Проект закона предусматривает также сокращение количества голосов судей в Сенате Конституционного суда, которые необходимы для принятия решения по конституционной жалобе: вместо 2/3 от состава Сената (6 из 9 судей – ИФ-У) предлагается сократить число голосов до 5.

Документом предлагается внести изменения в ст.78 закона о Конституционном суде, согласно которым Сенат или Большая палата КС могут выдать обеспечивающий указ для сопровождения конституционной жалобы. Ранее такой указ мог издаваться судом только в исключительных случаях.

Теги: #мнение #харьков #кс
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