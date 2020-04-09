В Днепропетровской области количество заболевших коронавирусом возросло до 52 человек – глава ОГА

В Днепропетровской области подтверждены 4 новых случая инфицирования COVID-19 , сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

"Днем имели шесть новых случаев заражения. Сейчас болезнь подтвердилась еще у четырех, подхватили COVID-19 два человека из Каменского и две женщины из Павлограда и Петропавловки", - приводит слова Бондаренко пресс-служба ОГА.

Глава ОГА отметил, что эпидемическая ситуация в регионе под контролем, больных коронавирусом готовы принимать 18 госпитальных баз, также оборудованы места обсервации для граждан, вернувшихся из-за границы.

Всего в Днепропетровской области 52 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Четыре человека выздоровели.