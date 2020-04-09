В Закарпатской области зафиксирован первый летальный случай от коронавируса

В г.Берегово Закарпатской области подтвержден первый летальный случай от коронавируса, сообщил мэр города Золтан Бабяк.

"К сожалению, в Берегово зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19. Случай оказался летальным: умерла жительница города, 1952 г.р.", - написал мэр на странице в Фейсбуке в четверг вечером.

Как сообщалось, в Закарпатской области по состоянию на утро 9 апреля был зафиксирован 51 случай коронавируса.