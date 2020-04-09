Все действующие пункты пропуска работают в штатном режиме и почти без очередей

Все действующие 19 пунктов пропуска, несмотря на сокращение их числа с 7 апреля, работают в штатном режиме и практически без очередей, некоторые задержки на польской границе происходят из-за более тщательный со стороны польских таможенников контроль и дезинфекцию транспорта, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Государственной таможенной службы.

"Некоторые очереди с утра четверга были зафиксированы на пункте пропуска "Краковец" (220 фур на выезд из Украины и еще 100 - на въезд - ИФ), но это чуть больше нормы. Около недели все работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе ведомства в четверг вечером.

В связи с закрытием ряда пунктов пропуска с 7 апреля, очереди грузовиков на остальных пунктах действительно несколько увеличились, однако ситуация стабилизировалась.

"Очереди действительно несколько увеличились, поскольку закрыли ряд пунктов пропуска. К тому же сейчас с польской стороны происходит более тщательный контроль грузовиков и дезинфекция машин. Но с нашей стороны все сотрудники таможни, которые занимались оформлением легковых автомобилей, переведены на оформление грузового транспорта. Все полосы на пунктах пропуска задействованы для того, чтобы быстрее пропускать грузовые автомобили", - пояснили в Гостаможне.

При этом грузовики со временно освобожденными от налогообложения ввозной пошлиной и НДС товарами, необходимыми для борьбы с Сovid-19, проходят в общей очереди, пояснили в Гостаможне.

Как сообщалось, Кабмине министров принял решение временно закрыть с 7 апреля 115 пунктов пропуска, а еще в 28-ми временно прекратить пешеходное сообщение.