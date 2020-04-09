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19:35 09.04.2020

В деле Майдана проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих – Офис генпрокурора

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В деле Майдана проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих – Офис генпрокурора

Прокуроры Офиса генерального прокурора 8 и 9 апреля 2020 года провели два следственных эксперимента в уголовном производстве по фактам организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства в ноябре 2013 - феврале 2014 года.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора, эксперименты были проведены совместно со следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, а также с представители потерпевших.

"В частности, во время проведения следственных экспериментов на улице Институтской в Киеве по имеющимся видео- и фотоматериалам уточнены сведения об обстоятельствах убийства 20 февраля 2014 года одного из пострадавших. Установлено несколько мест получения им ранений и наиболее вероятно воспроизведено положение его тела на местности. Также участники следственного действия получили дополнительную информацию о перемещении и местоположении правоохранителей, находившихся 20 февраля 2014 года на ул.Институтской и применявших огнестрельное оружие против участников акций протеста", - говорится в сообщении.

Теги: #майдан #гпу #следствие
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