Распространение коронавируса в Испании достигло пика, заявил премьер

Распространение коронавируса в Испании достигло пика, и теперь кризис пойдет на спад, заявил премьер-министр Педро Санчес.

"Мы достигли пика, и теперь начинается спад", - сказал Санчес, выступая в парламенте страны в четверг.

Однако он отметил, что возвращение к нормальной жизни и снятие ограничительных мер произойдет не сразу, а будет "постепенным процессом".

"Мы сталкиваемся с самой большой угрозой для планеты в области здравоохранения со времен гриппа (испанки - ИФ) в 1918 году", - отметил Санчес.

В Испании за последние сутки от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 683 человека. Общее количество летальных исходов с начала распространения инфекции достигло 15 238.

С начала эпидемии в Испании зарегистрировано более 152 тыс. инфицированных, из которых выздоровели более 52 тыс. человек.