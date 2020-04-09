События

19:01 09.04.2020

В полиции готовятся к возможным фактам мародерства в Украине

1 мин читать
В полиции готовятся к возможным фактам мародерства в Украине

Правоохранители готовятся противостоять возможным фактам мародерства в Украине: усиливают технически торговые точки и проводят превентивные мероприятия, подчеркивает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, имели ли место факты мародерства в Украине, Клименко сказал: "Еще нет. Но, честно говоря, мы готовы к любому развитию ситуации".

По его словам, полиция охраны сейчас проводит активную работу в первую очередь с руководителями торговых сетей, чтобы не допустить фактов мародерства.

"Мы технически усиливаем торговые точки и при этом понимаем, какие силы и средства необходимо будет задействовать, чтобы своевременно и эффективно реагировать на такие вызовы", - пояснил глава Нацполиции.

Также, по его словам, полиция отслеживает ситуацию в криминальной среде, а также те категории людей, которые спустя некоторое время не будут иметь средств к существованию.

"«То есть, речь идет о комплексной работе полиции как криминального, так и превентивного направления. Пока изучаем ситуацию, точечно реагируем, оперативно отрабатываем криминальный мир", - резюмировал Клименко.


Полный текст интервью с Клименко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #карантин #мародерство #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 09.04.2020
Мы должны подготовить новые социальные стандарты жизни после карантинных мероприятий – Шмыгаль главам ОГА

Мы должны подготовить новые социальные стандарты жизни после карантинных мероприятий – Шмыгаль главам ОГА

18:49 09.04.2020
На посещение кладбищ в поминальные дни запрета нет, но следует воздержаться от поездок всей семьей - глава Нацполиции

На посещение кладбищ в поминальные дни запрета нет, но следует воздержаться от поездок всей семьей - глава Нацполиции

18:48 09.04.2020
Клименко: Преступный мир адаптируется к карантину - меньше уличных преступлений, новые виды мошенничества

Клименко: Преступный мир адаптируется к карантину - меньше уличных преступлений, новые виды мошенничества

18:04 09.04.2020
В Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях может быть введен комендантский час

В Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях может быть введен комендантский час

18:03 09.04.2020
Власть и врачи должны убеждать людей соблюдать карантин – глава Нацполиции

Власть и врачи должны убеждать людей соблюдать карантин – глава Нацполиции

17:51 09.04.2020
Более 50 тысяч украинцев, которые должны быть на самоизоляции, внесены в базу - глава Нацполиции

Более 50 тысяч украинцев, которые должны быть на самоизоляции, внесены в базу - глава Нацполиции

17:09 09.04.2020
Польша продлила карантин и ввела масочный режим – СМИ

Польша продлила карантин и ввела масочный режим – СМИ

16:33 09.04.2020
Кабмин разрешил работать в карантин химчисткам, курьерам, строителям, сборщикам и заготовителям отходов

Кабмин разрешил работать в карантин химчисткам, курьерам, строителям, сборщикам и заготовителям отходов

16:05 09.04.2020
Кабмин опубликовал постановление от 8 апреля о правках в режим карантина

Кабмин опубликовал постановление от 8 апреля о правках в режим карантина

14:56 09.04.2020
Кабмин исключил заведения торговли стройматериалами из перечня работающих в период карантина - Шмыгаль

Кабмин исключил заведения торговли стройматериалами из перечня работающих в период карантина - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Закарпатской области зафиксирован первый летальный случай от коронавируса

В мире продолжают фиксировать рост числа инфицированных COVID-19

В Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях может быть введен комендантский час

Более 50 тысяч украинцев, которые должны быть на самоизоляции, внесены в базу - глава Нацполиции

Списки адресов с заболевшими Covid-19 киевлянами неправдивые, правоохранители проверяют источники ее распространения

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепропетровской области количество заболевших коронавирусом возросло до 52 человек – глава ОГА

В Ровенской области за минувшие сутки 15 человек заболели заболевания Covid-19

В Житомирской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19 - ОГА

В Закарпатской области зафиксирован первый летальный случай от коронавируса

Порошенко обсудил с главой фармацевтической компании "Ля Рош" противодействие коронавирусу в Украине

В мире продолжают фиксировать рост числа инфицированных COVID-19

Все действующие пункты пропуска работают в штатном режиме и почти без очередей

В деле Майдана проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих – Офис генпрокурора

В штате Нью-Йорк скончалось наибольшее с начала эпидемии количество больных с коронавирусом - губернатор

В Минздраве Армении прогнозируют несколько тысяч заболевших к маю в случае сохранения нынешнего темпа заражений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА