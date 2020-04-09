На посещение кладбищ в поминальные дни запрета нет, но следует воздержаться от поездок всей семьей - глава Нацполиции

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко призывает украинцев не собираться большими группами при посещении кладбищ в поминальные дни и надевать защитные маски.

"Конечно, мы людей не удержим, если кто-то захочет пойти (на кладбище в поминальные дни – ИФ)", - рассказал Клименко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава Нацполиции отметил, что местная власть должна пояснить людям обязательное соблюдение "масочного режима" и попытаться не разрешать накрывать столы на кладбищах.

То есть, по словам Клименко, речь не идет о запрете посещения кладбищ. "Как правило, в поминальные дни на кладбище идут большой семьей, а в этот раз пусть пойдут один-два человека. Чтобы не было массового собрания людей, как это обычно принято в эти дни, особенно, в сельской местности", - сказал глава Нацполиции.

По его словам, местные органы власти, священники будут просить людей быть в маске и не собираться группами. "Полиция же будет вмешиваться в ситуацию только в исключительных случаях",- пояснил он.

"Когда мы будем работать все вместе, тогда государство будет слышать своих граждан, а граждане будут слышать государство. Мы учимся слушать и слышать друг друга", - подытожил Клименко.



Полный текст интервью с Клименко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"