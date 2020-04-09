Клименко: Преступный мир адаптируется к карантину - меньше уличных преступлений, новые виды мошенничества

В условиях жестких карантинных мер в Украине преступность трансформируется: на фоне уменьшения числа уличных преступлений появляются мошенники, специализирующиеся на средствах защиты, также преступность уходит в Интернет, отмечает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Клименко рассказал, что за время карантина уровень уличной преступности (грабежей, разбоев) в Украине снизился на 19-30%, также меньше стало ДТП.

"Думаю, что это временно, преступность просто перестраивается. Она немного трансформируется в связи с тем, что люди находятся дома. К примеру, появляется мошенничество на масках, дезинфекторах, выманивание у людей денег", - пояснил он.

По словам главы Нацполиции, также много преступников "ушло в Интернет". Помимо этого, активизировались лаборатории по изготовлению наркотиков, что может говорить о повысившемся спросе.

"Домушники" в большинстве своем сейчас без работы", - сыронизировал Клименко.



Полный текст интервью с Клименко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"