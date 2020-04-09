События

18:04 09.04.2020

В Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях может быть введен комендантский час

1 мин читать
В Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях может быть введен комендантский час

Правительство рассматривает возможность введения в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях комендантского часа в связи с распространением коранируса, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Было совещание с премьер-министром Шмыгалем. Услышали такую информацию, что карантин будет продлен до начала мая. Когда начало мая, какое число – не уточнили…Также проинформировали, что в трех областях - Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская – вводится чрезвычайные меры в выходные дни…В том числе даже рассматривается возможность комендантского часа. Так сказали на совещании с премьер-министром", - сказал Марцинкив в видеоообращении, опубликованном на странице в "Фейсбук".

По его словам, больше подробностей, очевидно, будет известно в пятницу на совещании с президентом Украины.

Как сообщалось, 25 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что в настоящее время принятых мер по недопущению распространения коронавируса в стране достаточно, а комендантский час возможен впоследствии и лишь при определенных обстоятельствах.

Теги: #карантин #комендантский_час #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 09.04.2020
Мы должны подготовить новые социальные стандарты жизни после карантина – Шмыгаль главам ОГА

Мы должны подготовить новые социальные стандарты жизни после карантина – Шмыгаль главам ОГА

18:49 09.04.2020
На посещение кладбищ в поминальные дни запрета нет, но следует воздержаться от поездок всей семьей - глава Нацполиции

На посещение кладбищ в поминальные дни запрета нет, но следует воздержаться от поездок всей семьей - глава Нацполиции

18:42 09.04.2020
Украинским больницам не хватает более 200 тыс. респираторов, СИЗ больницы обеспечены менее чем на 60% - Стефанишина

Украинским больницам не хватает более 200 тыс. респираторов, СИЗ больницы обеспечены менее чем на 60% - Стефанишина

18:03 09.04.2020
Власть и врачи должны убеждать людей соблюдать карантин – глава Нацполиции

Власть и врачи должны убеждать людей соблюдать карантин – глава Нацполиции

17:51 09.04.2020
Более 50 тысяч украинцев, которые должны быть на самоизоляции, внесены в базу - глава Нацполиции

Более 50 тысяч украинцев, которые должны быть на самоизоляции, внесены в базу - глава Нацполиции

17:17 09.04.2020
Списки адресов с заболевшими Covid-19 киевлянами неправдивые, правоохранители проверяют источники ее распространения

Списки адресов с заболевшими Covid-19 киевлянами неправдивые, правоохранители проверяют источники ее распространения

17:09 09.04.2020
Польша продлила карантин и ввела масочный режим – СМИ

Польша продлила карантин и ввела масочный режим – СМИ

16:57 09.04.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире растет, в ряде стран наблюдается стабилизация или волнообразная динамика

Число инфицированных COVID-19 в мире растет, в ряде стран наблюдается стабилизация или волнообразная динамика

16:42 09.04.2020
"Киевстар" свыделит 30 млн грн на закупку 10 ИВЛ и 20 мониторов состояния пациента для 7 украинских больниц

"Киевстар" свыделит 30 млн грн на закупку 10 ИВЛ и 20 мониторов состояния пациента для 7 украинских больниц

16:33 09.04.2020
Кабмин разрешил работать в карантин химчисткам, курьерам, строителям, сборщикам и заготовителям отходов

Кабмин разрешил работать в карантин химчисткам, курьерам, строителям, сборщикам и заготовителям отходов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Более 50 тысяч украинцев, которые должны быть на самоизоляции, внесены в базу - глава Нацполиции

Списки адресов с заболевшими Covid-19 киевлянами неправдивые, правоохранители проверяют источники ее распространения

Кабмин разрешил работать в карантин химчисткам, курьерам, строителям, сборщикам и заготовителям отходов

В Киевской области усилят ограничительные меры на время карантина

Многонациональные учения в Украине перенесены для недопущения распространения Covid19 - Командование объединенных сил ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Клименко: Преступный мир адаптируется к карантину - меньше уличных преступлений, новые виды мошенничества

За сутки Киеве произошло 44 пожара, в области – 123, из них 120 возгораний травы, 3 - торфяников

Львовский бронетанковый завод передал военным очередную партию пожарных танков

Спасатели продолжают мероприятия по ликвидации пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС, повышения радиационного фона нет – Госагентство по управлению зоной отчуждения

Кабмин упростил получение медпомощи лицами, находящимися на самоизоляции

НСЗ спустил на воду отремонтированный катер "Вышгород" и восстановленный после захвата россиянами "Никополь"

В Киевской области усилят ограничительные меры на время карантина

Кабмин опубликовал постановление от 8 апреля о правках в режим карантина

Многонациональные учения в Украине перенесены для недопущения распространения Covid19 - Командование объединенных сил ВСУ

На Донбассе в результате обстрела погиб украинский военнослужащий - штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА