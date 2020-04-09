В Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях может быть введен комендантский час

Правительство рассматривает возможность введения в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях комендантского часа в связи с распространением коранируса, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Было совещание с премьер-министром Шмыгалем. Услышали такую информацию, что карантин будет продлен до начала мая. Когда начало мая, какое число – не уточнили…Также проинформировали, что в трех областях - Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская – вводится чрезвычайные меры в выходные дни…В том числе даже рассматривается возможность комендантского часа. Так сказали на совещании с премьер-министром", - сказал Марцинкив в видеоообращении, опубликованном на странице в "Фейсбук".

По его словам, больше подробностей, очевидно, будет известно в пятницу на совещании с президентом Украины.

Как сообщалось, 25 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что в настоящее время принятых мер по недопущению распространения коронавируса в стране достаточно, а комендантский час возможен впоследствии и лишь при определенных обстоятельствах.