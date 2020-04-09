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18:03 09.04.2020

Власть и врачи должны убеждать людей соблюдать карантин – глава Нацполиции

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Власть и врачи должны убеждать людей соблюдать карантин – глава Нацполиции

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отмечает важность корректной коммуникации власти и медиков с населением о необходимости соблюдения карантина, чтобы полиция, обеспечивая выполнение ограничений, не была заложником ситуации.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Клименко рассказал, что полицейские проводят серьезную работу по коммуникации на местах, чтобы украинцы не заходили в скверы, парки, рекреационные зоны.

Говоря о том, что необходимо сделать, чтобы не довести до абсурда работу правоохранителей, преследующих нарушителей карантина, глава Нацполиции сказал: "Необходимо правильно расставить акценты. Есть местная власть, которая отвечает за это (карантинные меры – ИФ), санитарная служба, медработники и полиция. Все вместе мы отвечаем за организацию работы. У каждого – свой участок работы. Местная власть и врачи в первую очередь должны проводить разъяснительную работу среди населения".

Клименко подчеркнул, что полиция лишь обеспечивает публичный порядок и следит за тем, чтобы не нарушался закон.

"Решения о запрете находиться в парке дублируются региональными комиссиями, которые возглавляет руководитель области. Когда будет четкое понимание этого, полицейский перестанет быть заложником ситуации",- выразил убеждение глава Нацполиции.

Он подчеркнул, что необходимо давать людям верные посылы, и тогда будет понимание серьезности ситуации. "Мы не стремимся нарушить их права, мы все вместе пытаемся сохранить здоровье и жизни", - подытожил Клименко.


Полный текст интервью с Клименко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #карантин #клименко #нацполиция #коронавирус
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