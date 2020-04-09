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17:51 09.04.2020

Более 50 тысяч украинцев, которые должны быть на самоизоляции, внесены в базу - глава Нацполиции

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Более 50 тысяч украинцев, которые должны быть на самоизоляции, внесены в базу - глава Нацполиции

Полиция проводит разъяснительную работу и контролирует места пребывания украинцев, находящихся на самоизоляции, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" руководитель Нацполиции рассказал, что полиция в настоящее время обеспечивает охрану 74 заведений – и медицинских, и мест обсервации.

По его словам, проблемы, которые изначально были с обсервацией людей, вернувшихся из-за границы, были вызваны ненадлежащей организацией. "Тогда постановление Кабмина было только принято, людям еще не успели ничего объяснить, полиция объясняла уже по ходу", - сказал Клименко.

Он подчеркнул, что все сбежавшие из мест обсервации, которых было немного, туда возвращены.

"Сейчас принимаются решения о принудительной обсервации всех граждан, которые заезжают на территорию Украины", - сказал глава Нацполиции.

Он сообщил, что всего в Украине определены более 250 мест обсервации. "Сейчас определяются места принудительной обсервации для граждан, которые возвращаются из-за границы", - сказал Клименко.

По словам Клименко, сейчас в Украину возвращается уже гораздо меньшее количество людей, чем вначале карантина, когда только за сутки прибывало в страну 24-26 тыс. украинцев и иностранцев.

"На пограничном контроле у этих людей отбирали согласие на 14-дневную самоизоляцию, их данные вносились в информационный портал Нацполиции. На сегодня более 50 тыс. чел. находятся в этой базе данных. То есть, каждый полицейский с помощью планшета может проверить каждого гражданина, находится ли он в том месте, которое указал в информационном сообщении", - рассказал глава Нацполиции.

При этом он обратил внимание, что полицейские по телефону общаются с украинцами на самоизоляции, объясняя необходимость таких мер ради сохранения их собственного здоровья и здоровья окружающих. "Сейчас намного легче (убедить в необходимости самоизоляции - ИФ), уже есть понимание ситуации и во всем мире, и в Украине. Большинство граждан понимает, что эта беда уже на нашей территории",- подытожил Клименко.


Полный текст интервью с Клименко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #карантин #клименко #полиция #коронавирус
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